В Днепропетровской области столкнулись четыре автомобиля: один водитель погиб

В Днепропетровской области столкнулись четыре автомобиля: один водитель погиб

Три человека оказались в больнице.

Массовая авария произошла в Днепропетровщине: на дороге не разминулись сразу четыре автомобиля.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 26 октября.

Водитель одного из них погиб на месте. Его зажало изуродованным металлом в автомобиле. Трое других водителей – травмировались, но госпитализировать их не пришлось.

Как именно произошла авария. не сообщают. Причину ДТП еще устанавливают правоохранители.

Как сообщалось, на дороге "Слободка-Кульчиевецка — Врубловцы" недалеко от села Баговица Каменец-Подольского района Хмельницкой области произошло смертельное ДТП. Автомобиль переехал 17-летнего парня.

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