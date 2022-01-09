В Днепропетровской области столкнулись микроавтобус с пассажирами и грузовик: четырех человек экстренно госпитализировали

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
На Днепропетровщине утром 9 января произошло серьезное ДТП: на трассе не разминулись автобус и грузовой автомобиль.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Как стало известно, происшествие случилось на 34 километре Полтавского шоссе. Там водитель микроавтобуса Mercedes-Benz не справился с управлением и влетел в автомобиль MAN, который двигался впереди него.
"В результате столкновения телесные повреждения получили пассажиры микроавтобуса – 65- и 55-летние женщины, 71-летний мужчина и 34-летний водитель. Они доставлены в больницу. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства", – рассказали в пресс-службе Нацполиции области.
Напомним, что в Днепре из-за сильного гололеда парализован транспорт.
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