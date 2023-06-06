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В Днепропетровской области стремительно снижается уровень воды – людям советуют сделать запасы

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1181
Время на прочтение
1 мин
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В Днепропетровской области стремительно снижается уровень воды – людям советуют сделать запасы

В Днепропетровской области людям советуют сделать запасы воды.

В Днепропетровской области власти просят местное население запастись водой.

После подрыва Каховской ГЭС уровень воды в Днепропетровской области стремительно снижается – до 15 см/час. Начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко призвал население произвести запасы питьевой и технической воды.

Об этом рассказали в эфире национального телемарафона.

Сейчас профильные структуры Днепропетровской области контролируют ситуацию и делают все для обеспечения населения водой.

Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС и последствиях.

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Просмотры
1181
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