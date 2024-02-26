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В Днепропетровской области таксист получил повестку и избежал мобилизации: что он сделал

В Днепропетровской области таксист получил повестку и избежал мобилизации: что он сделал

В Днепропетровской области судили мужчину за уклонение от мобилизации / Фото: ТСН.ua

Мужчина свою вину признал.

В Днепропетровской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который написал заявление, в котором просил не мобилизовывать его.

Об этом говорится в приговоре Жовтоводского городского суда Днепропетровской области.

По данным суда, подозреваемым является уроженец города Желтые Воды, работающий таксистом. ВВК сочла его годным к службе в армии. В 5 июня 2023 года подсудимый получил "боевую повестку", однако 21 июня он написал заявление, в котором отказался от мобилизации.

14 февраля 2024 года подсудимый заключил соглашение со следствием, в котором признал свою вину.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 1 году испытательного срока.

Приговор суда / ©
Приговор суда

Напомним, СМИ сообщили, что на Закарпатье представители ТЦК похитили и пытали мужчину, который непригоден к службе.

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