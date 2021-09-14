В Днепропетровской области у местного жителя дома нашли гигабайта детской порнографии

В Днепропетровской области у местного жителя дома нашли гигабайта детской порнографии

Устройство, на котором хранился запрещенный контент, отправили на экспертизу.

В Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который подозревается в распространении детской порнограии.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Как стало известно, запретный контент хранил на своем компьютере и распространял 59-летний житель Первомайска. Во время санкционированных обысков у него изъяли и направили на экспертизу системный блок и wi-fi-роутер.

"Обыск по месту жительства фигуранта проводился в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 301-1 ("Получение доступа к детской порнографии") УК Украины. Изъятые вещественные доказательства направили на проведение соответствующей экспертизы, по результатам которой будет решаться вопрос о вручении уведомления о подозрении мужчине. Продолжается досудебное расследование", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что в Херсонской области задержали мужчину, которого подозревают в разрушении могил на кладбище. Им оказался 33-летний житель Комышан.

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