В Днепропетровской области в частном доме заживо сгорел мужчина (фото)

В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются правоохранители.
В Никополе Днепропетровской области утром 16 декабря в жилом доме произошел пожар. В результате чего заживо сгорел мужчина.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Как стало известно, случившееся около 10:10 на улице Белорусской. Там сгорел одноэтажный дом. Во время ликвидации огня спасатели обнаружили обгоревшее тело 64-летнего мужчины.
“Огнем уничтожено имущество внутри, повреждена крыша дома и тент автомобиля “УАЗ 469”, припаркованный рядом с домом. Общая площадь пожара составила 91 квадратный метр. В 10:48 огонь локализован и в 11:15 — ликвидирован”, — рассказали в ГСЧС области.
Что именно стало причиной пожара, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
Напомним, что в Лубнах во время пожара погиб полуторагодовалый ребенок, которого оставили дома самого.
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