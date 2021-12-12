В Днепропетровской области в ДТП погиб мужчина и пострадали 2 ребенка

В Днепропетровской области в ДТП погиб мужчина и пострадали 2 ребенка

Пострадавшие девочки находятся в больнице.

В Днепропетровской области в ДТП погиб мужчина и пострадали два ребенка.

Как сообщает ГСЧС, авария произошла 12 декабря в 00:56 между селами Бузовка и Ковпаковка Новомосковского района.

"По прибытию к месту происшествия спасатели предварительно установили, что во время движения водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся. В результате происшествия погиб пассажир, гражданин 1992 года рождения, и пострадали 2 ребенка (девочки 2005 г. р. и 2006 г. р.), которые были госпитализированы в Магдалиновскую центральную районную больницу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств происшествия.

Напомним, возле села Карабиновка Павлоградского района Днепропетровской области в субботу, 11 декабря, произошло жуткое ДТП с грузовиком и легковым автомобилем. Двоих пострадавших в аварии вытащили очевидцы ДТП. Их сразу госпитализировали, однако потерпевшие скончались по дороге в больницу.