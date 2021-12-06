В Днепропетровской области в гаражном кооперативе нашли мертвыми 19-летних супругов

В полиции предполагают, что причиной смерти мог стать несчастный случай.
В Каменском Днепропетровской области в гаражном кооперативе обнаружили тела 19-летних супругов.
Об этом пишет "Информатор".
Как стало известно, тела молодых людей нашли в гаражном кооперативе “Центральный”. Предварительно, причиной случившегося мог стать несчастный случай — супруги отравились выхлопными газами из машины, которая находилась в гараже.
«Предварительная правовая квалификация — пункт 1 части 2 статьи 115 (“Несчастный случай”) УК Украины. Тела направили на экспертизу», — рассказали правоохранители.
Напомним, что в Виннице в частном доме нашли мертвыми трех человек.
Читайте также:
- В Ровенской области неизвестные вандалы разгромили надгробия на кладбище.
- В Киеве женщина ударом ноги убила сожителя.
- Распивали водку просто "из горла": в Харькове подростки устроили "праздник" в вагоне метро.