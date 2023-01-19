В Днепропетровской области вернули отключение света по графику

С четверга, 19 января, Днепропетровская область возвращается к графикам стабилизационных отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что в день в области установлены ограничения на уровне 1174,89 МВТ. На ночь – 1144,67. Это количество – 53,4% от потребности электроэнергии в регионе при температуре воздуха.

Лимита будет достаточно для применения графиков стабилизационных отключений до 24:00, отмечают в ДТЭК.

Узнать графики отключения света можно на сайте ДТЭК Днепровские электросети.

Напомним, в Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии 19 января из-за потепления прогнозируется несколько меньше, чем 18 января. Впрочем, дефицит мощности в энергосистеме сохраняется существенный, особенно в вечерний пик.

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