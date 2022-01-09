В Днепропетровской области во время изнасилования мужчина 12 раз ударил жертву ножом

В Днепропетровской области во время изнасилования мужчина 12 раз ударил жертву ножом

Душегуб познакомился с женщиной в кафе.

В Апостолово Днепропетровской области мужчина напал на свою новую знакомую – изнасиловал, убил, а тело пытался сжечь.

Об этом пишет издание "Днепр Оперативный".

29-летний житель Зеленодольска познакомился с будущей жертвой в привокзальном кафе. Затем они уединились, но во время полового акта мужчина нанес женщине 12 ножевых ранений. От полученных ран она погибла, и чтобы избавиться от тела, мужчина пытался сжечь его неподалеку от вокзала.

Подозреваемого арестовали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит 15 лет заключения. Следствие продолжается.

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