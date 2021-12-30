В Днепропетровской области во время пожара заживо сгорел мужчина (фото)

В Днепропетровской области во время пожара заживо сгорел мужчина (фото)

Что именно стало причиной пожара, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.

На Днепропетровщине ночью 30 декабря в жилом доме произошел пожар. В результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Как стало известно, происшествие случилось около 02:30 в поселке Красногригорьевка. На месте спасатели установили, что огонь вспыхнул внутри летней кухни, соединенной с жилым домом.

После того, как спасатели ликвидировали возгорание, они обнаружили обгоревшее тело мужского пола.

"Огнем уничтожена крыша летней кухни, повреждены стены и домашнее имущество на общей площади в 50 квадратных метров", — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Что именно стало причиной пожара, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.

Напомним, что в центре Харькова грузовик врезался в трамвай. В пробке из-за аварии застряли десятки машин.

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