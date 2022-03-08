В Днепропетровской области во время пожара заживо сгорело два человека

В Днепропетровской области во время пожара заживо сгорело два человека

В результате чего произошел пожар, сейчас неизвестно.

В Днепропетровской области ночью 8 марта произошел пожар в квартире. В результате чего погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как стало известно, происшествие случилось около 02:50 в поселке Лозоватка Криворожского района. Огонь вспыхнул в квартире, расположенной на первом этаже двухэтажного дома.

На площади 15 квадратов огонь уничтожил домашние вещи и облицовку стен. Во время тушения пожара спасатели обнаружили погибших мужчину и женщину.

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