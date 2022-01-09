В Днепропетровской области во время взрыва петарды двое 9-летних мальчиков получили серьезные ожоги

В Днепропетровской области во время взрыва петарды двое 9-летних мальчиков получили серьезные ожоги

Одного из них госпитализировали в детскую больницу.

В Покрове в Днепропетровской области 9-летние мальчики нашли петарду. Не долго думая, они подожгли ее, в результате чего получили ожоги.

Об этом пишет "Информатор".

Как стало известно, происшествие случилось днем 8 января. Два 9-летних мальчика подожгли опасный предмет, который резко загорелся. У одного из мальчиков повреждены руки и лицо. С ожогами 2—3 степени его госпитализировали в детскую областную больницу в Днепре. Второй ребенок получил ожоги второй степени. Сейчас он находится дома.

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

Напомним, что в Покровском районе Кривого Рога сотрудник автомастерской обнаружил повешенным своего коллегу.

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