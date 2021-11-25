В Днепропетровской области водитель грузовика на скорости потерял управление: фура перевернулась и заблокировала движение

В Днепропетровской области водитель грузовика на скорости потерял управление: фура перевернулась и заблокировала движение

На месте происшествия работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали произошедшего.

В Днепропетровской области на трассе водитель грузовика потерял управление, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Об этом пишет "Информатор".

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Как стало известно, происшествие случилось около 03:00 на Полтавском шоссе рядом с поселком Ивановка. Там водитель грузовика наехал, по его же словам, на выбоину, потерял управление и перевернулся. На место происшествия впоследствии прибыли патрульные полицейские, которые провели шоферу медосвидетельствование — драгер показал, что мужчина был трезв.

Происшествие обошлось без человеческих жертв. Однако проезд на участке дороге был затруднен, предварительно, до 10:00. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

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