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В Днепропетровской области водитель легковушки на скорости вылетела с дороги: пострадавшую девушку вырезали из авто

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В Днепропетровской области водитель легковушки на скорости вылетела с дороги: пострадавшую девушку вырезали из авто

ДСНС в Днепропетровской области

Что именно стало причиной аварии, сейчас неизвестно.

В Каменском районе Днепропетровской области на заснеженной трассе произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель автомобиля не справилась с управлением и слетела в кювет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как стало известно, происшествие случилось на автодороге возле поселка Осыковатое Пятихатской городской территориальной общины. Там 22-летняя водитель на скорости не справилась с управлением и влетела в кювет.

В результате удара транспортное средство деформировалось — девушку зажало в салоне конструкцией авто. Вырезать ее пришлось спасателям.

"Спасатели с помощью специального аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшую девушку и передали работникам экстренной медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в Пятихатскую центральную городскую больницу. На момент возникновения ДТП в салоне легковушки находилась только водитель”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Что именно стало причиной аварии, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.

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