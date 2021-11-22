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В Днепропетровской области военные подстрелили гражданского

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В Днепропетровской области военные подстрелили гражданского

Мужчину с раной шеи госпитализировали.

В Днепропетровской области вблизи Никополя военные ранили гражданского во время стрельб. Пострадавшего доставили в больницу.

Об этом сообщает "Днепр областной".

Несчастный случай произошел возле села Чкалово. У солдат из воинской части А0593 в Никополе проходили учения на полигоне.

Местный мужчина собирал дрова и попал на поле, где шли стрельбы. Пуля попала ему в шею.

На место прибыли правоохранители и медики. Пострадавшего с ранением доставили в больницу в Никополе. Там его состояние стабилизировали и транспортировали в Днепр для дальнейшего лечения.

Напомним, что Чигирине в Черкасской области охотник случайно подстрелил мужчину. Его быстро доставили в больницу и прооперировали.

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