ДТЭК

Реклама

В Днепропетровской области враг атаковал энергетический объект ДТЭК.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

«В ночь на 23 июня враг в очередной раз обстрелял энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины. Без света осталось 34 тыс. семей», — говорится в сообщении.

Реклама

Энергетики ДТЭК оперативно приступили к восстановительным работам.

Уже через несколько часов электроснабжение вернули всем семьям, которые были обесточены в результате атаки.

Ранее сообщалось, что днем 23 июня российская армия нанесла баллистический ракетный удар по Украине. Есть «прилеты» в городе Кривой Рог.

Новости партнеров