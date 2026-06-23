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- Украина
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В Днепропетровской области враг атаковал энергетический объект ДТЭК
Без света осталось 34 тысячи семей в Днепропетровской области.
В Днепропетровской области враг атаковал энергетический объект ДТЭК.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.
«В ночь на 23 июня враг в очередной раз обстрелял энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины. Без света осталось 34 тыс. семей», — говорится в сообщении.
Энергетики ДТЭК оперативно приступили к восстановительным работам.
Уже через несколько часов электроснабжение вернули всем семьям, которые были обесточены в результате атаки.
Ранее сообщалось, что днем 23 июня российская армия нанесла баллистический ракетный удар по Украине. Есть «прилеты» в городе Кривой Рог.
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