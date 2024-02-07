В Днепропетровской области вражеский дрон попал в авто: что известно о пострадавших

Целями врага остаются мирные украинцы.
В Марганецкой общине на Днепропетровщине вражеский дрон попал в авто. Ранения получили два человека.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По данным чиновника, пострадали 60-летняя женщина и 38-летний мужчина. К счастью, их жизни ничего не угрожает.
"Впрочем, пережитый шок пройдет нескоро. Враг издевается над (кого/чего) мирными. Это не сойдет ему с рук", – подытожил Лысак.
Ранее речь шла о том, что на Днепропетровщине раздались взрывы утром 7 февраля во время массированной ракетной атаки по Украине. Кроме того, ночью россияне направили два дрона Shahed по Новомосковскому району области.
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