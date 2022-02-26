Диспетчер не слышит заявителя.

В Днепропетровской области временно не работает экстренная линия 101.

При поступлении звонка на 101 диспетчер не слышит заявителя, но видит номер с которого звонят по телефону.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"Поэтому обращаемся к гражданам, которые звонят на 101 — мы вам ответим, что вас не слышим, после чего трубка будет положена и сразу перезвоним из другого номера", — говорится в сообщении.