В Днепропетровской области за сутки выгорело почти 300 гектаров: поджигателей призывают остановиться (видео)

В Днепропетровской области за сутки выгорело почти 300 гектаров: поджигателей призывают остановиться (видео)

Спасатели только в субботу ликвидировали 124 пожара.

На Днепропетровщине из-за поджигателей травы только за минувшие сутки, 26 марта, выгорело почти 300 гектаров земли. Спасатели ликвидировали 124 пожара.

Пожарные ГСЧС призывают украинцев остановиться.

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Больше всего пожаров в субботу возникло в Каменском — 34, Днепровском — 34 и Криворожском — 15 районах.

К примеру, на прошлой неделе общая площадь пожара составила 350 гектаров.

Напомним, что вчера, 26 марта, на Днепропетровщине спасатели тушили масштабный пожар. Горели восемь гектаров травы и камыша.

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