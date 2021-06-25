В Днепропетровской области зацвело и взялось ужасной пеной Каховское водохранилище: купаться в водоеме опасно (видео)

Длительное пребывание в такой воде грозит дерматитом.
В Днепропетровской области вблизи Никополя зацвело Каховское водохранилище. На поверхности водоема появилась неприглядная пена.
Об этом сообщает Днепр областной.
Людям такое состояние водохранилища не нравится, а экологи объясняют, что зеленая пена возникла из-за цианобактерий, которые питаются фосфатами, попадающими в воду.
"Фосфаты это не единственный фактор, который вызывает рост цианобактерий — отсутствие естественной течения, погодные условия, органика, которая начинает загнивать, то, что с дождями смывается с дорог и, температура воды. Размножение цианобактерий приводит к тому, что вода теряет кислород. Это провоцирует накопление в ней токсинов ", — говорится в публикации.
Отмечается, что длительное пребывание в такой воде грозит дерматитом, раздражением кожи и слизистых оболочек.
Напомним, что под Одессой на берег Хаджибеевского лимана выбросило тысячи мертвых креветок. Побережье буквально устлано трупами морских раков.