В Днепропетровской области зацвело и взялось ужасной пеной Каховское водохранилище: купаться в водоеме опасно (видео)

Длительное пребывание в такой воде грозит дерматитом.

В Днепропетровской области вблизи Никополя зацвело Каховское водохранилище. На поверхности водоема появилась неприглядная пена.

Об этом сообщает Днепр областной.

Людям такое состояние водохранилища не нравится, а экологи объясняют, что зеленая пена возникла из-за цианобактерий, которые питаются фосфатами, попадающими в воду.

"Фосфаты это не единственный фактор, который вызывает рост цианобактерий — отсутствие естественной течения, погодные условия, органика, которая начинает загнивать, то, что с дождями смывается с дорог и, температура воды. Размножение цианобактерий приводит к тому, что вода теряет кислород. Это провоцирует накопление в ней токсинов ", — говорится в публикации.

Отмечается, что длительное пребывание в такой воде грозит дерматитом, раздражением кожи и слизистых оболочек.

В Днепропетровской области Каховское водохранилище покрылось зеленой пеной

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