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В Днепропетровской области задержали мошенников, которые продавали несуществующие товары

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В Днепропетровской области задержали мошенников, которые продавали несуществующие товары

Фото: Национальная полиция Днепропетровской области

В Днепропетровской области правоохранители задержали интернет-мошенников, которые продавали несуществующий товар.

В Павлограде на Днепропетровщине задержали мошенников, которые доверчивым гражданам продали несуществующие дрова, а когда получали предоплату за товар — исчезали.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, мошенники разместили на платформе онлайн-покупок объявления о продаже дров. К злоумышленникам обращались граждане, которые получали от них предоплату, после чего переставали выходить на связь.

Впоследствии мошенников нашли и задержали правоохранители. Подозреваемыми оказались 33- и 34-летние местные жители.

"Изъятые вещественные доказательства направили на проведение экспертизы. Следственные действия проводились под процессуальным руководством окружной прокуратуры, в рамках уголовного производства, открытого по ст. 190 ("Мошенничество") УК Украины. В ближайшее время мужчин будет поставлено в известность о подозрении. Продолжается следствие”, — подчеркнули в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что из освобожденных районов Харьковской области эвакуируют людей.

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