В Днепропетровской области задержали мошенников, которые продавали несуществующие товары

В Днепропетровской области правоохранители задержали интернет-мошенников, которые продавали несуществующий товар.
В Павлограде на Днепропетровщине задержали мошенников, которые доверчивым гражданам продали несуществующие дрова, а когда получали предоплату за товар — исчезали.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Как стало известно, мошенники разместили на платформе онлайн-покупок объявления о продаже дров. К злоумышленникам обращались граждане, которые получали от них предоплату, после чего переставали выходить на связь.
Впоследствии мошенников нашли и задержали правоохранители. Подозреваемыми оказались 33- и 34-летние местные жители.
"Изъятые вещественные доказательства направили на проведение экспертизы. Следственные действия проводились под процессуальным руководством окружной прокуратуры, в рамках уголовного производства, открытого по ст. 190 ("Мошенничество") УК Украины. В ближайшее время мужчин будет поставлено в известность о подозрении. Продолжается следствие”, — подчеркнули в пресс-службе Нацполиции области.
Напомним, что из освобожденных районов Харьковской области эвакуируют людей.
Читайте также:
- Способен ли Путин применить ядерное оружие: знакомый президента РФ сделал нелестное заявление
- Данилов рассказал, о чем Украина готова говорить с Россией
- В Мариуполе Россия может мобилизовать до 10 тыс. мужчин – мэр города