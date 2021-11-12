В Днепропетровской области задержали педофила из России: его вернули на родину

В Днепропетровской области задержали педофила из России: его вернули на родину

Мужчина подозревается в развратных действиях в отношении ребенка.

На Днепропетровщине задержали гражданина России, который подозревается в совершении развратных действий в отношении ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, правоохранительные органы Российской Федерации, а впоследствии и Интерпол, разыскивали мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении ребенка.

Мужчина от правоохранителей скрывался на Днепропетровщине. Его задержали и экстрадировали на родину.

"Днепропетровской областной прокуратурой обеспечена фактическая передача компетентным органам Российской Федерации гражданина этого государства и Республики Казахстан для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении малолетнего лица", — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры области.

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