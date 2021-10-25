В Днепропетровской области загорелся и взорвался жилой дом: огонь спасатели тушили больше двух часов

В Днепропетровской области загорелся и взорвался жилой дом: огонь спасатели тушили больше двух часов

Что именно стало причиной пожара, неизвестно. Однако разгорелся огонь на крыше.

В Днепропетровской области ночью 25 октября загорелся жилой дом. После чего в зданий произошел взрыв газового баллона.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Как стало известно, происшествие случилось в поселке Поперечное Павлоградского района. Там около 03:45 загорелся жилой одноэтажный дом, хозпостройка и дрова. Во время пожара от действия высоких температур взорвался газовый баллон, в результате чего обвалились стены здания.

За считанное время огонь уничтожил крышу дома, спальню, коридор, хозяйственную постройку и дрова на площади в 10 метров кубических. Происшествие обошлось без человеческих жертв.

Полностью ликвидировали пожар спасатели в 06:23. Что именно стало причиной случившегося, сейчас неизвестно. В обстоятельствах возгорания будут разбираться правоохранители.

Напомним, что в Ровенской области мужчина и женщина получили травмы в результате взрыва боеприпаса. Они пытались распилить его болгаркой.

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