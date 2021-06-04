В Днепропетровской области загорелся локомотив: появилось видео

ЧП произошло на станции "Письменная".
На Приднепровской железной дороге загорелся локомотив. Чрезвычайное событие произошло на станции "Письменная" (поселок Письменное Васильковского района Днепропетровской области).
Об этом на своей странице в фейсбуке 4 июня сообщил народный депутат Михаил Волынец.
"Очередной "погорелец" на Приднепровской железной дороге (ст. "Письменная")", — написал он и опубликовал видео инцидента.
На кадрах видно, как старый на вид локомотив пытаются потушить пожарные. В это время из окон идет дым.
! ️ Очередной «погорелец» на Приднепровской железной дороге (ст Письменное). Локомотивы, подвижной состав Украинской железной дороги день заливает — день горят. Конечно сказывается почтенный возраст техники. НО. Есть фактор о котором без преувеличения каждый день говорят железнодорожники в регионах и чего упорно не видит ни правления, ни члены наблюдательного совета. Машинист электровоза, председатель ПВО Свободного профсоюза железнодорожников Украины локомотивного депо Кривой Рог Вячеслав Федоренко регулярно отказывается принимать в эксплуатацию локомотивы через их исправность и угрозу безопасности железнодорожного движения, жизни и здоровью его участников. Локомотив на котором он работает, в декабря 2017 года прошёл капремонт, но принята после ремонта в эксплуатацию техника с первых дней снова потребовала вмешательства и ремонта. У руководителей региональных отделений, центрального управления железной дороги по бумагам все в порядке. Все ремонтируется и работает на уровне гиперлупив. Однако ребята на местах каждый раз выходя в рейс должны собственноручно подгонять под технику безопасности десятки недоработок. Первый Железнодорожный Владимир Козельский Алла Буряк Виталий Палий Александр СкибаОпубликовано Михаил Волынец Пятница, 4 июня 2021 г.
Напомним, ранее в Ровенской области во время движения загорелся поезд Николаев — Рахов.