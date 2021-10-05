В Днепропетровской области загорелся жилой трехэтажный дом: в огне едва не погибли девять человек

В Днепропетровской области загорелся жилой трехэтажный дом: в огне едва не погибли девять человек

Что именно стало причиной пожара, устанавливают правоохранители.

В Днепропетровской области ночью 5 октября произошел серьезный пожар: огонь разгорелся в трехэтажном доме и едва не убил девять человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Как стало известно, происшествие случилось в поселке Дослидное Днепровского района. Там на втором этаже трехэтажного дома загорелась одна из комнат. Огонь за несколько минут уничтожил мебель, домашние вещи и внутреннюю облицовку стен.

Кроме того, из-за огня произошло задымление общего коридора и третьего этажа здания. Жители не могли самостоятельно выйти из помещений.

"Пожарные спасли мужчину из горящей комнаты на втором этаже и с помощью специального оборудования эвакуированы из второго и третьего этажей восемь человек, из которых двое детей. Еще 10 человек, из которых трое детей выведены на свежий воздух в сопровождении спасателей", — рассказали в ГСЧС области.

Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

Напомним, что в городе Мукачево Закарпатской области вспыхнул крупный пожар на территории бывшего завода. Там горело заброшенное помещение.

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