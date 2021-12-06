В Днепропетровской области заключенный в исправительной колонии создал мошенническую схему и заработал более миллиона

В Днепропетровской области заключенный в исправительной колонии создал мошенническую схему и заработал более миллиона

Обманывать доверчивых граждан ему помогали три подельника — им они продавали несуществующий товар.

В Днепропетровской области мошенники продавали несуществующие дрова. На них они заработали больше миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как выяснилось, незаконную схему заработка организовал 35-летний мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии. Исполнителями были две женщины и их сообщник. Они размещали в Сети объявления о продаже дров для отопления. Когда клиенты перечисляли им деньги, мошенники прекращали выходить на связь.

Работали преступники почти на всей территории Украины. На доверчивых гражданах они заработали более миллиона гривен.

“По месту проживания фигурантов на территории Марганца, Кривого Рога и в помещении исправительной колонии Синельниковского района был проведен ряд обысков, во время которых изъяли наркотики, мобильные телефоны, компьютерное оборудование, сим-карты, банковские карты и блокнот с черновыми записями, подтверждающими преступную деятельность группировки”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

По факту случившегося правоохранители сообщили участникам группировки о подозрении в совершении преступления по статье о мошенничестве. Продолжаются досудебные расследования.

Напомним, что в Кривом Роге накрыли мошеннический "call-центр".

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