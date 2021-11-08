В Днепропетровской области женщина покончила с собой во время прогулки с мужчиной (видео)

В Днепропетровской области женщина покончила с собой во время прогулки с мужчиной (видео)

Жительница города выбежала на дорогу и легла под авто.

В Каменском Днепропетровской области женщина покончила с собой при странных обстоятельствах. Во время прогулки со своим мужем она легла под машину на дороге.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Х* Каменское".

В Каменском женщина во время прогулки со своим мужем выбежала на дорогу и легла под проезжавший мимо автомобиль. В результате водитель BMW не успел затормозить и переехал горожанку. От полученных травм она скончалась на месте.

По словам очевидцев, во время прогулки муж сообщил своей жене о намерении развестись. Женщина эмоционально отреагировала, выбежала и легла на дорогу, а в результате попала под авто.

Напомним, что в Харькове женщина в неадекватном состоянии взобралась на высоковольтное электросопротивление под напряжением. Она пыталась покончить с собой.

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