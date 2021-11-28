В Днепропетровской области женщина родила шестого ребенка в автомобиле "скорой"

Помощь мамочке оказали фельдшеры.
На Днепропетровщине женщина родила ребенка по дороге в больницу. Роды принимали работники скорой помощи.
Об этом пишет издание "Межевский меридиан".
Как выяснилось, информация о том, что у женщины начались схватки, медикам поступила из поселка Веселое. Когда "скорая" приехала за роженицей, погрузила ее в автомобиль и отправилась в медучреждение, женщина начала рожать. Помощь мамочке оказали фельдшеры.
"Во время транспортировки в Павлоградский роддом, бригаде Межевской подстанции пришлось принимать роды в машине скорой. Благодаря умелым действиям, знаниям и опыту фельдшера Валентины Боровенской роды прошли без осложнений для женщины и младенца. Новорожденного мальчика назвали Михаилом, дома его ждут еще три братика и две сестренки", — подчеркнули в издании.
Там также добавили, что у фельдшера за плечами уже 14 лет работы. За это время она успела оказать помощь "на ходу" пяти роженицам.
Читайте также:
- Украинцев предупредили о риске смерти от тромбоза в результате COVID-19.
- У "Дії" появилась новая разновидность COVID-сертификатов: каких и как сгенерировать.
- В Укргидрометцентре рассказали, каким будет последний месяц 2021 года.