В Днепропетровской области женщина родила шестого ребенка в автомобиле "скорой"

Помощь мамочке оказали фельдшеры.

На Днепропетровщине женщина родила ребенка по дороге в больницу. Роды принимали работники скорой помощи.

Об этом пишет издание "Межевский меридиан".

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Как выяснилось, информация о том, что у женщины начались схватки, медикам поступила из поселка Веселое. Когда "скорая" приехала за роженицей, погрузила ее в автомобиль и отправилась в медучреждение, женщина начала рожать. Помощь мамочке оказали фельдшеры.

"Во время транспортировки в Павлоградский роддом, бригаде Межевской подстанции пришлось принимать роды в машине скорой. Благодаря умелым действиям, знаниям и опыту фельдшера Валентины Боровенской роды прошли без осложнений для женщины и младенца. Новорожденного мальчика назвали Михаилом, дома его ждут еще три братика и две сестренки", — подчеркнули в издании.

Там также добавили, что у фельдшера за плечами уже 14 лет работы. За это время она успела оказать помощь "на ходу" пяти роженицам.

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