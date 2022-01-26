В Днепропетровской области женщина устроила поножовщину с квартирантом и пыталась обмануть полицию

В Днепропетровской области женщина устроила поножовщину с квартирантом и пыталась обмануть полицию

Она позвонила в полицию и пыталась ввести правоохранителей в заблуждение, рассказывая разные версии получения им ранений.

На Днепропетровщине женщина жестоко убила своего сожителя. О преступлении она сама сообщила полицейским, пытаясь увести от себя подозрения.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Происшествие случилось в одной из арендованных квартир в Каменском. Там женщина нашла в комнате тело своего соседа с ножевыми ранениями. Впоследствии выяснилось, что женщина и еще двое мужчин живут в разных комнатах.

В какой-то момент между 60-летним квартирантом и 49-летней женщиной произошла ссора, в результате которой гражданка схватила нож и порезала им местного жителя.

"Раненый пошел к себе в комнату, а ночью заявительница обнаружила его мертвым. Тогда она позвонила в полицию и пыталась ввести правоохранителей в заблуждение, рассказывая разные версии получения им ранений. По согласованию с Каменской окружной прокуратурой, ей сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство") и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

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