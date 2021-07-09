В Днепропетровской области похоронили майора Богдана Бродовского: воин получил взрывное ранение в Донбассе

Похоронили офицера на кладбище села Вольное.

8 июля в Днепропетровской области прощались с 37-летним майором 93-й бригады Богданом Бродовский. Боец погиб, получив взрывное ранение в результате обстрела боевиками украинских опорников на Донбассе. У погибшего осталась жена и четверо детей, младшему сыну еще нет года.

Об этом сообщили в пресс-службе 93-й Отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

"Грусть, скорбь и печаль. Вчера похоронили майора Богдана Бродовського. Прощание с павшим воином прошло в гарнизонном доме офицеров в пгт Черкасском Днепропетровской области, где расположен пункт постоянной дислокации 93 бригады Холодный Яр. Там собрались все, кто его знал и любил, чтобы проводить в последний путь погибшего и выразить соболезнования его семье ", — говорится в сообщении.

Похоронили офицера на кладбище села Вольное.

Напомним:

Ситуация с безопасностью в Донбассе в течение двух последних недель — значительно ухудшилась. Такое заявила специальная представительница председателя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Хайди Грау. Российские оккупанты более десятка раз обстреляли расположения украинских воинов — от Луганщины и до Приазовья.

Такое заявила специальная представительница председателя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Хайди Грау. Российские оккупанты более десятка раз обстреляли расположения украинских воинов — от Луганщины и до Приазовья. За прошедшие сутки, 8 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Кроме того, один украинский военный получил пулевое ранение. Его состояние здоровья удовлетворительное.

вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Кроме того, один украинский военный получил пулевое ранение. Его состояние здоровья удовлетворительное. По состоянию на утро 9 июля зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня : у Зайцево, Невельского, Новотошковского, Песок.

Ситуация с безопасностью на Донбассе в течение двух последних недель значительно ухудшилась

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