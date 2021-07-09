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В Днепропетровской области похоронили майора Богдана Бродовского: воин получил взрывное ранение в Донбассе

Похоронили офицера на кладбище села Вольное.

8 июля в Днепропетровской области прощались с 37-летним майором 93-й бригады Богданом Бродовский. Боец погиб, получив взрывное ранение в результате обстрела боевиками украинских опорников на Донбассе. У погибшего осталась жена и четверо детей, младшему сыну еще нет года.

Об этом сообщили в пресс-службе 93-й Отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

"Грусть, скорбь и печаль. Вчера похоронили майора Богдана Бродовського. Прощание с павшим воином прошло в гарнизонном доме офицеров в пгт Черкасском Днепропетровской области, где расположен пункт постоянной дислокации 93 бригады Холодный Яр. Там собрались все, кто его знал и любил, чтобы проводить в последний путь погибшего и выразить соболезнования его семье ", — говорится в сообщении.

Похоронили офицера на кладбище села Вольное.

Напомним:

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