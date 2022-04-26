В Днепрорудном оккупанты установили цифровой передатчик для трансляций пропагандистских телеканалов

В Днепрорудном оккупанты установили цифровой передатчик для трансляций пропагандистских телеканалов

В Днепрорудном Запорожской области российские захватчики пытаются уничтожить украинское информационное пространство.

В городе, находящемся под оккупацией армии русской Федерации, захватчики желают внедрить свое теле- и радиовещание.

Об этом сообщили Силы обороны Запорожского края.

Российские оккупанты установили цифровой передатчик для теле- и радиосигнала. Он транслирует российские пропагандитские телеканалы и радио "Маяк".

Между тем, во временно оккупированном Мелитополе россияне проводят скрытую мобилизацию среди местного населения. Захватчики страны-агрессорки ходят по адресам проживания граждан и ищут мужчин призывного возраста.

Как сообщалось, в Запорожском направлении оккупанты государства-террористки России ведут наступательные боевые действия в направлении населенного пункта Трудолюбовка. Несмотря на попытки наступления российских оккупантов, ситуация остается контролируемой. В частности, за сутки было ликвидировано 40 оккупантов российской армии.

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