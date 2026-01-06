В Днепровском метро найдены артефакты, которым сотни миллионов лет: как они выглядят (фото)

Метро

Реклама

В Днепрев метрополитене пассажиры могут увидеть мрамор с впечатляющими миллионолетними артефактами — среди камня встречаются настоящие отпечатки аммонитов, которым сотни миллионов лет.

Об этом журналист Артем Костюк рассказал в Telegram.

По словам Костюка, мраморные отделки станции метро «Покровская» содержат следы морских обитателей мезозойской эры. Использованный камень происходит из Новоселицкого месторождения на Закарпатье — того же, что украшает киевскую станцию «Университет». Это свидетельствует о том, что территория современного Закарпатья когда-то была морским дном.

Реклама

Метрополитен Днепра украшали мрамором из разных стран и месторождений: кроме Закарпатья, использовали камень с Урала, Узбекистана, а также Кубы.

Журналист отмечает, что на «Покровской» найти отпечатки древних морских организмов легче, чем на других станциях. Пройдя только один вестибюль около десяти минут, он насчитал семь раковин, поражающих своей вековой давностью.

По его словам, более детальное исследование мраморных покрытий метро может открыть еще больше интересных «морских» находок и помочь понять геологическую историю региона.

Напомним, ранее мы писали о том, что в селе Розмарки, которое в Великобритании, обнаружили клад с бронзовыми украшениями, пролежавший в земле около трех тысяч лет.