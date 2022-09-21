В "ДНР" "мобикам" после разгрома в Харьковской области дали отпуск, а они разбежались в неизвестном направлении

В ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация мужчин.
В Енакиево из-за мобилизации "прикрыли" металлургический завод, а сбежавшие с Харьковщины "мобики" не вернулись в свои подразделения после отпусков.
Об этом сообщает ГУР Минобороны.
"Жители оккупированных районов Донецкой области, которые находились в составе оккупационных войск, после бегства из Харьковской области получили краткосрочные отпуска — до 17 сентября. Но в указанный срок более половины мобилизованных не прибыло на место сбора в военную часть в Торезе", — сообщили в разведке. .
Напомним, сегодня, 21 сентября, Владимир Путин в срочном обращении к россиянам заявил, что Россия поддержит итоги "референдумов" на Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях.
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