"В "ДНР" подписали документы о присоединении к РФ еще в начале сентября": жители так называемой "ДНР" (перехват)

Тогда же были подписаны документы о вхождении "ДНР" в состав России.

Об этом говорится в аудиоперехвате жительниц "ДНР", одна из которых имеет родственников, работающих в администрации. А также об этом свидетельствуют документы, полученные сотрудниками СБУ.

"Мне сестра позвонила: у них друзья, ну их, получаются, кумовья… Дочь работает в министерстве социальной политики "ДНР". Она все знает. Она сказала: "Еще в начале сентября и Луганской области, вхождении их в состав российской федерации", – рассказывает женщина своей знакомой, которая также находится во временной оккупации рашистов.

Собеседницы жалуются, что Россия уничтожает местное население и подвергает смерти простых людей.

Напомним, российская пропаганда "нарисовала" предварительные результаты "референдумов" оккупантов.

Читайте также: