В дом известного украинского актера в Киеве попал российский дрон: "Квартире торба"

Артист показал, как теперь выглядит его жилье.

Известный украинский актер Константин Октябрьский сообщил, что в его дом попал вражеский дрон.

Произошло это в ночь на 30 октября, когда Россия обстреливала Украину "Шахедами". Во время сбития беспилотника обломки упали на жилой дом в Соломенском районе. Среди пострадавших домов оказалась квартира Константина Октябрьского.

Об этом артист сообщил в Instagram-stories. Также актер показал последствия вражеских обстрелов. В частности, он опубликовал фото, где продемонстрировал, как пострадал дом. Квартиру актера тоже не обошли разрушения. Октябрьский показывал, как теперь она выглядит.

В дом Константина Октябрьского попал "Шахед" / Фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy

К счастью, семья артиста не пострадала от обстрелов. Константин Октябрьский вместе с женой и маленькими сыновьями находился в безопасном месте.

"Это наш дом... Слава Богу, мы целые. К сожалению, квартире торба", — написал шоумен.

В дом Константина Октябрьского попал "Шахед" / Фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy

Напомним, недавно актер Алексей Череватенко рассказывал, как оккупанты полностью уничтожили его квартиру. Произошло это весной 2022 года, когда захватчики оккупировали часть Киевской области.

Читайте также: