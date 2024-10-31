В дом известного украинского актера в Киеве попал российский дрон: "Квартире торба"

Артист показал, как теперь выглядит его жилье.
Известный украинский актер Константин Октябрьский сообщил, что в его дом попал вражеский дрон.
Произошло это в ночь на 30 октября, когда Россия обстреливала Украину "Шахедами". Во время сбития беспилотника обломки упали на жилой дом в Соломенском районе. Среди пострадавших домов оказалась квартира Константина Октябрьского.
Об этом артист сообщил в Instagram-stories. Также актер показал последствия вражеских обстрелов. В частности, он опубликовал фото, где продемонстрировал, как пострадал дом. Квартиру актера тоже не обошли разрушения. Октябрьский показывал, как теперь она выглядит.
К счастью, семья артиста не пострадала от обстрелов. Константин Октябрьский вместе с женой и маленькими сыновьями находился в безопасном месте.
"Это наш дом... Слава Богу, мы целые. К сожалению, квартире торба", — написал шоумен.
Напомним, недавно актер Алексей Череватенко рассказывал, как оккупанты полностью уничтожили его квартиру. Произошло это весной 2022 года, когда захватчики оккупировали часть Киевской области.
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