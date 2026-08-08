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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В дом попали дроны: в Киевской области погибли директор лицея, ее муж и внук

В селе Пуховка Киевской области в результате вражеской атаки погибла директор лицея № 124 «Спасский» Галина Кучер. Также дроны унесли жизни ее мужа и трехлетнего внука.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Галина Кучер. Фото: лицей №124 «Спасский» Фото:

Галина Кучер. Фото: лицей №124 «Спасский»

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Сегодня ночью из-за вражеской атаки по Киевщине погибли директор лицея № 124 «Спасский» Галина Кучер, ее муж и трехлетний внук.

Как отмечается, в селе Пуховка в Броварском районе пять вражеских БпЛА попали в двухэтажный дом, где проживала семья. Родители трехлетнего мальчика получили обломочные ранения и ожоги.

15-летний внук Галини госпитализирован в реанимационное отделение. Также пострадал 21-летний сосед, который после попадания пришел на помощь семье.

На странице лицея в Facebook написали теплые слова о Галине:

«С глубокой грустью сообщаем о трагической гибели Кучер Галины Петровны, директора лицея №124 „Спасский“, учителя-методиста и отличника образования Украины, погибшей в результате ночной атаки российских беспилотников на Киевщину. Кучер Галина Петровна была неотъемлемой частью нашей лицейной семьи… Ее профессионализм, ответственность, мудрость и человечность навсегда останутся в памяти коллег, учеников, родителей и всех, кто имел честь с ней работать и общаться. Галина Петровна оставила после себя не только годы преданного труда и весомые достижения, но и людей, жизнь которых изменила своей заботой, поддержкой и личным примером. Ее вклад в развитие лицея №124 „Спасский“ навсегда останется важной частью его истории. Невозможно смириться с тем, что человек, всю жизнь работавший ради будущего детей, сам стал жертвой войны».

Атака на Киевщину 8 августа — что известно

Россия ночью атаковала Украину шестью баллистическими ракетами и 151 дроном, ПВО сбила 135 БпЛА.

Около 00:40 в частное домовладение в Пуховке попали пять российских дронов. Двухэтажный жилой дом полностью уничтожен, возник пожар. Также повреждены хозяйственные постройки и два автомобиля.

В селе Пуховка в результате российской атаки дронами погибли дедушка, бабушка и их трехлетний внук, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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