В доме Ирины Билык месяц жили российские оккупанты: "Мне некуда вернуться"

Украинская певица Ирина Билык стала послом Музея "Голоса мирных", в котором собраны истории мирных жителей Украины, пострадавших от войны.

Об этом исполнительница рассказала на своей странице в Instagram. По словам Билык, она хочет поделиться с миром, как живут люди в Украине в условиях войны. Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, амбассадором которого стала Билык, крупнейший в мире онлайн-архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны.

"Приглашаю всех соотечественников приобщиться к проекту и рассказать свои истории. Это поможет облегчить боль, запомнить трагические события и построить лучшее, мирное будущее", — сказала Билык.

instagram.com/bilyk_iryna

Также артистка призналась, что ей тоже есть чем поделиться. Оказывается, в доме артистки жили российские оккупанты и сейчас ей, как и многим украинцам, некуда вернуться.

"Сегодня мне тяжело петь… мое сердце плачет и сочувствует всем, кто пострадал в эти ужасные дни, тяжелая боль в душе не дает покоя. Моя семья тоже испытала невыразимую боль от того, что в моем доме почти месяц жили решисты. Сегодня мне некуда вернуться..." – поделилась звезда.

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