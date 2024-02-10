В доме сгорели родители и трое их детей: что известно о жертвах атаки на Харьков

В общей сложности во время ночной атаки российская армия убила семерых человек.

Атака российских беспилотников на Харьков ночью 10 февраля убила семь человек. Среди погибших есть трое детей. Все они из одной семьи.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В одном доме в результате пожара погибли 66-летний мужчина и его 65-летняя жена. В другом частном домовладении погибла вся семья из пяти человек: трое детей — семилетний, четырехлетний и семимесячный мальчики, а также их родители.

"Тело мужчины найдено в коридоре дома, а мама с детьми пытались спастись в ванной комнате. Продолжаются поиски тела младшего мальчика", — говорится в сообщении.

Кроме того, ранения получили две женщины 61 и 39 лет, а также 45-летний мужчина.

К слову, русские войска попали в БПЛА в АЗС. По словам главы ОВА, возгорание произошло из-за утечки топлива. Затем была утечка опасного вещества по улице, где расположен жилищный сектор. Возник масштабный пожар.

Напомним, поздно вечером 9 февраля россияне ударили по Харькову дронами. Захватчики атаковали беспилотниками Shahed по АЗС, в результате чего загорелись жилые дома.

С 21:24 до 23:17 в Харьковской области звучала тревога, связанная с вражескими беспилотниками. Харьков снова оказался под ударами РФ. В городе произошла серия взрывов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости 08:00, 10 февраля: Трое детей погибли в доме! РФ уничтожила в Харькове ЦЕЛЫЙ ЖИЛОЙ КВАРТАЛ

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.