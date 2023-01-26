В доме в Одесской области взорвался газовый баллон: один человек погиб (фото)

Взрыв газового баллона привел к трагедии в Одесской области.
В городе Кодыма Одесской области в многоквартирном 2-этажном доме взорвался газовый баллон. В результате происшествия погиб один человек.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Событие произошло в среду, 25 января.
Сообщения о взрыве газового баллона на одной из улиц в г. Кодыма поступило в Службу спасения в 15:48.
Пожарные оперативно прибыли на место и установили, что горит домашнее имущество на 1-м этаже многоквартирного 2-этажного жилого дома. В квартирах выбило окна.
Специалисты ГСЧС спасли двух человек, еще двоих эвакуировали в безопасное место, один из них – ребенок.
В 16:31 пожар был ликвидирован на площади 50 м2. На месте пожара обнаружен погибший мужчина.
Напомним, в селе Лески в Одесской области в квартире на 19-м этаже взорвался туристический газовый баллончик. В результате взрыва разрушилась фасадная стена и окна, там образовалась дыра.
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