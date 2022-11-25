В доме возле Луцка взорвался газовый баллон: двух человек госпитализировали, а здание рухнуло (фото)

На Волыни в результате взрыва газового баллона обрушился частный дом, двух его жителей госпитализированы. Несчастный случай произошел в селе Озерце недалеко от Луцка.

Об этом сегодня, 25 ноября, сообщили в пресс-службе ГСЧС Волынской области.

В результате взрыва в доме возник пожар.

"Вчера утром в селе Озерце Луцкой городской громады произошел пожар в частном жилом доме – огонь охватил деревянные конструкции и вещи домашнего обихода. Во время пожара пострадала 62-летняя владелица дома и 32-летний мужчина. С термическими ожогами их госпитализировали в ожоговое отделение Медицинского объединения Луцкой городской территориальной громады", — говорится в сообщении.

Состояние пострадавших – средней тяжести.

По предварительным данным, пожар вызвал взрыв газового баллона. Взрывной волной уничтожено 80% дома.

Напомним, в Виннице в подвале одной многоэтажки загорелся генератор, в результате чего возник пожар. Вероятно, произошло это из-за нарушения нарушений правил пожарной безопасности.

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