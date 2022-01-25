В доме задержанного на взятке топ-менеджера "Николаевоблэнерго" нашли 100 тысяч долларов

В доме задержанного на взятке топ-менеджера "Николаевоблэнерго" нашли 100 тысяч долларов

Мужчина вместе с посредником требовали у бизнесмена деньги.

Во время обыска в доме задержанного сотрудника "Николаевоблэнерго" нашли 100 тысяч долларов, законность происхождения которых проверяется.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Напомним, 24 января СБУ задержала директора по инвестиционной политике и перспективному развитию "Николаевоблэнерго" Романа Преслицкого. Он и посредник подозреваются, что требовали у бизнесмена 115 тысяч гривен за подключение коммерческого объекта к сетям.

В прокуратуре, СБУ и полиции уточнили, что сумма взятки составила 115 тысяч гривен.

В управлении СБУ в Николаевской области сообщили, что расследование ведут при содействии руководства "Николаевоблэнерго".

При этом упомянули, что фигуранты наладили преступный механизм по незаконному получению денег от представителей коммерческих структур. Это значит, что упомянутая взятка могла быть не единственной.

Расследуется уголовное производство по части 3 статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование проводят следователи Николаевского райуправления полиции, оперативное сопровождение провело управление СБУ в Николаевской области.

Новости Украины: можно ли жить без взяток

Напомним, в Одессе два пограничника организовали банду — насильно брали в заложники предпринимателей и выбивали из них или их родственников деньги. Жертвам представлялись сотрудниками полиции и других правоохранительных органов и под вымышленными предлогами задерживали их. А потом предлагали оплатить "взятки" за якобы непривлечение к уголовной ответственности.

Читайте также: