В Донбассе ВСУ отбили 10 атак врага, а истребители перехватили и сбили 2 вражеских ракеты — Генштаб

В Донбассе ВСУ отбили 10 атак врага, а истребители перехватили и сбили 2 вражеских ракеты — Генштаб

В Донбассе продолжаются активные боевые действия.

Украинские защитники активно уничтожают технику врага и личный состав.

Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 10 атак врага, уничтожены 4 танка, 2 артиллерийские системы, 1 бронетранспортер, 1 автомобиль и 1 единица специальной техники. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили 5 БпЛА типа "Орлан-10", — говорится в сообщении .

Прошлые сутки также хорошо сработала ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Она нанесла удар по позициям противника — уничтожен личный состав и до 10 единиц легкобронированной техники.

Украинские истребители перехватили и сбили две крылатые ракеты.

Напомним, что российские кафиры сосредоточились на захвате Лимана и пытаются закрепиться в районе Северодонецка.

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