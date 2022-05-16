В Донбассе ВСУ отбили 17 атак оккупантов и изрядно им всыпали: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 16 мая

В Донбассе ВСУ отбили 17 атак оккупантов и изрядно им всыпали: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 16 мая

Начались 82 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Российские оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия противник сосредоточил на Донецком направлении.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на 16 мая.

На Слобожанском направлении оккупанты пытаются сдерживать наступление Сил обороны к северу от города Харьков, чтобы предотвратить их выход в Государственную границу Украины. Враг ведет подготовку наступательных действий силами подразделений, сосредоточенных в районе города Изюм.

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Российская авиация обстреливала объекты гражданской и военной инфраструктуры в восточной операционной зоне и промышленные объекты в глубине территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. На границе с Украиной находятся до семи батальонов ВС РБ, они продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

До 21 мая пройдет следующий этап проверки боевой готовности сил реагирования вооруженных сил Республики Беларусь. Фиксируется деятельность мобильного комплекса радиомониторинга в пограничной полосе, в том числе и на территории Украины. Он действует в целях мониторинга сетей сотовой связи.

На Северском направлении противник усилил контроль участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и проводит демонстрационные действия, с целью удержания подразделений Сил обороны на направлении и не допущение их переброски в Восточную операционную зону. Продолжает сохраняться возможность обстрелов и ракетно-бомбовых ударов с местности РФ на указанном направлении.

На Харьковском направлении враг сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск в направлении Государственной границы Украины с РФ.

В Славянском направлении активных боевых действий противник не проводил. Осуществляет доукомплектование и восполнение потерь.

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Русские Тишки, Терновая и Петровка. Противник вел воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10".

На Донецком направлении оккупанты производили обстрелы со всего спектра имеющегося вооружения в авиацию, включая истощение личного состава и разрушение фортификационных сооружений подразделений наших войск.

На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях враг продолжает ведение наступления, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении, после нанесенных Силами обороны потерь, враг отошел на ранее занятые позиции.

На Северодонецком и Новопавловском направлениях активных боевых действий противником не вел, пытался производить огневое поражение подразделений наших войск.

В Мариуполе оккупанты продолжают наносить массированные артиллерийские и авиационные удары. Основные усилия оккупанты сосредоточили на блокировании и поражении наших подразделений в районе завода "Азовсталь".

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил, производил обстрелы наших подразделений с применением ствольной артиллерии и минометов.

Силами обороны был нанесен удар по позициям врага в районе населенного пункта Чернобаевка, нанесены потери в живой силе и технике. Количество уточняется.

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил поразили 11 воздушных целей: два вертолета (Ка-52 и Ми-28) 7 БпЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

Авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха, поддерживать боевые действия подразделений наших войск и патрулировать воздушное пространство Украины.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты 17 атак врага, уничтожены 3 танка, 1 артиллерийская система, 6 единиц боевой бронированной техники и автомобиль противника. Утраты личного состава русских оккупантов уточняются.

Напомним, что в воскресенье, 15 мая, министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. Глава Пентагона проинформировал своего украинского коллегу, в частности, о подробностях своего недавнего разговора с российским министром обороны Сергеем Шойгу, состоявшегося 13 мая.

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