В Донбассе ВСУ отразили 16 вражеских атак и уничтожили более 60 единиц техники оккупантов: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 24 мая

В Донбассе ВСУ отразили 16 вражеских атак и уничтожили более 60 единиц техники оккупантов: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 24 мая

Начались 90-е сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Российскиеоккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Враг обстреливает ВСУ вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны в Донецком, Слобожанском и Южнобужском операционных районах.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 24 мая.

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Наибольшая активность боевых действий отмечается в Донецком операционном районе, а именно недалеко от Лисичанска и Северодонецка.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения ВС Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Возрастает угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства с территории РБ. Агрессор переместил дивизион ОТРК "Искандер-М" в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы Украины.

На Северском направлении противник продолжает проведение мероприятий с целью усиления прикрытия украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущения опрокидывания наших войск на другие направления. Отмечено инженерное оборудование позиций в районах международного автомобильного пункта пропуска Погар и населенного пункта Случовск Брянской области.

Враг нанес авиационный удар по позициям наших войск в районе населенного пункта Белополье Сумской области.

На Харьковском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивается на удержании занятых позиций и улучшении своего тактического положения. В частности, враг производит штурмовые действия с целью закрепления на западной и северной окраинах населенного пункта Тернова.

На Славянском направлении подразделения врага готовятся к возобновлению наступления. Агрессор, для поддержки наступательных действий, развернул в южной части города Изюм дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

На Донецком направлении противник сосредоточен на проведении наступательной операции с целью оцепления городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области.

На Лиманском направлении не исключается форсирование противником реки Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка. Для огневого прикрытия форсирования захватчики развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

На Северодонецком направлении противник при поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в направлениях Тошковка и Устиновка.

В Бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение в районе населенного пункта Васильевка.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях враг производил огненное поражение наших подразделений с применением артиллерии и авиации.

На Запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка – Каменское. Осуществляют перегруппировку.

На Южнобужском направлении противник продолжает сосредотачивать основные усилия на содержании занятых рубежей.

В Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск.

В Черноморской и Азовской операционных зонах обстановка существенных изменений не претерпела.

Враг продолжает использовать тактика террора против украинского гражданского населения на захваченных территориях, продолжается ухудшение социально-экономической ситуации на юге и востоке Украины.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 16 атак врага, уничтожены 8 танков, 22 единицы боевой бронированной техники и 1 вражеский автомобиль.

Авиационные подразделения Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили 6 БПЛА, 1 вражескую крылатую ракету и 30 боевых бронированных машин.

Напомним, Ирина Венедиктова также рассказала, что 48 российских военных в ближайшее время будут судить по подозрению в совершении военных преступлений.

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