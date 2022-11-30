В Донецк и Горловку свозят сотни раненных оккупантов — Генштаб

ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов в Донецкой области. Поэтому у них большое количество раненых, что приходится перепрофилировать больницы.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В течение прошлой недели в лечебные учреждения временно оккупированного Донецка доставлены более 720 раненых военнослужащих подразделений ВС РФ.

Также, во временно оккупированном городе Горловка, одна из гражданских больниц перепрофилирована на военный госпиталь, куда не разрешают вход гражданским лицам. К больным допускается исключительно медицинский персонал.

Напомним, что Алексей Арестович рассказал, что украинские танкисты в районе города Бахмут в Донецкой области творят настоящие чудеса — они работают как танками, как артиллерией.

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