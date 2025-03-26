В Донецке коммунальщиков заставляют каждый день отчитываться в "военную комендатуру"

В Донецке коммунальщиков вынуждают ежедневно отчитываться в "военную комендатуру" – это еще больше парализует постоянно нужные городу ремонты.

Об этом информируют активисты движения " Желтая лента ".

В Донецке работников водоканала, теплосетей и электрослужб теперь заставляют не просто отчитываться перед руководством, а каждый день подавать маршруты работы и контакты в местную "военную комендатуру".

Активисты рассказывают, что оккупанты объясняют это с "риском проникновения ДРГ" — коммунальщиков рассматривают как потенциально опасную категорию — через доступ к подвалам, крышам и техническим помещениям.

"Результат — еще большее усложнение работы в городе, которое и без того почти без воды. Заезжие аварийные бригады из других городов "ДНР", которые ранее временно заделывали коммуникации, теперь допускаются только после долгой бюрократической проверки личных дел работников", — говорится в сообщении.

Напомним, в начале марта во временно оккупированном Мариуполе россияне провели военные учения. Участниками этого мероприятия стали представители силовых структур псевдообразования ДНР с привлечением гражданского населения. Речь идет о мужчинах, которые вписаны в оккупационную администрацию города как "резервисты".

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