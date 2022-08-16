В Донецке на противопехотной мине подорвалась российская пропагандистка

Во временно оккупированном Донецке одна из кремлевских пропагандисток подорвалась на мине.
Российская пропагандистка подорвалась на противопехотной фугасной мини "Лепесток" в Кировском районе Донецка.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
По предварительной информации, инцидент произошел в Кировском районе Донецка. Девушке было 25 лет. Отмечалось, что погибшая была якобы репортером RT, однако позже в телекомпании эту информацию опровергли.
"Ряд СМИ распространили информацию, что погибшая на Донбассе волонтер и журналист Земфира Сулейманова была сотрудником RT. Это не так: девушка никогда не работала на нашем телеканале. Мы выражаем соболезнования родственникам и близким погибшей", — говорится в сообщении в телеграмм-канале RT.
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