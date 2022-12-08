В Донецке начались проблемы со связью, интернетом и светом: оккупанты ситуацию не комментируют

Большинство жителей временно захваченного Донецка остались без света и связи.
Во временно оккупированном Донецке начались проблемы с мобильной связью и Интернетом. Кроме того, во многих районах города, в том числе в центре, исчез свет, в других районах – работает с перебоями.
Об этом 8 декабря сообщает Донецкое агентство новостей.
Света нет в домах центрального Ворошиловского района Донецка. По сообщениям местных жителей, обесточены дома и в Киевском районе города. Перебои с электроснабжением начались также в Ленинском, Кировском и Куйбышевском районах города.
Перебои есть и в работе Интернета и мобильной связи. Оккупационная администрация ситуацию не комментирует.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что весной 2023 года Вооруженные силы Украины освободят оккупированные Луганск, Донецк и Севастополь.
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