В Донецке после дождя произошел потоп: людей смывало водой и образовалась паника

На временно оккупированный Донецк хлынул сильный ливень. На местных ждали серьезные последствия.
17 июня в оккупированном Донецке из-за непогоды местные жители и транспорт оказались в ловушке.
Об этом сообщает телеграмм канал ЧП Донецк.
"Сегодня на нижней автостанции (в народе — Яма) потоп", — говорится в сообщении.
На видео заметно, как женщину сносит водным потоком, а мужчине из последних сил удается вытащить ее из ловушки. Общественный транспорт парализовало, и водители автобусов пытались добраться до ближайших остановок.
Напомним, боевики на оккупированном Донбассе массово закрывают образовательные учреждения. Дети будут вынуждены добираться до учебных заведений, порой, за десятки километров.