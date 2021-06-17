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В Донецке после дождя произошел потоп: людей смывало водой и образовалась паника

В Донецке после дождя произошел потоп: людей смывало водой и образовалась паника

В Донецке после дождя произошел потоп: людей смывало водой и образовалась паника

Скриншот видео.

На временно оккупированный Донецк хлынул сильный ливень. На местных ждали серьезные последствия.

17 июня в оккупированном Донецке из-за непогоды местные жители и транспорт оказались в ловушке.

Об этом сообщает телеграмм канал ЧП Донецк.

"Сегодня на нижней автостанции (в народе — Яма) потоп", — говорится в сообщении.

На видео заметно, как женщину сносит водным потоком, а мужчине из последних сил удается вытащить ее из ловушки. Общественный транспорт парализовало, и водители автобусов пытались добраться до ближайших остановок.

Напомним, боевики на оккупированном Донбассе массово закрывают образовательные учреждения. Дети будут вынуждены добираться до учебных заведений, порой, за десятки километров.

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